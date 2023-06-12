Футболист «Краснодара» обвинил арбитра финала Кубка России в предвзятости

Футболист «Краснодара» Олусегун обвинил арбитра финала Кубка России в предвзятости

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун раскритиковал работу арбитра Владислава Безбородова в финале Кубка России, в котором «горожане» встречались с московским ЦСКА. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Форвард обвинил рефери в предвзятости. «Главный судья нашей игры был же за ЦСКА — может, приехал с ними, я не знаю. Если ты профессионал, должен быть умнее и знать, что все команды борются за трофей, а не один ЦСКА», — заявил Олусегун.

По мнению нигерийца, Безбородов по-разному трактовал одинаковые эпизоды. «Судья убил игру!» — отметил он.

Встреча прошла 11 июня. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее были армейцы (6:5). Олусегун совершил решающий промах с 11-метровой отметки.