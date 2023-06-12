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17:25, 12 июня 2023Бывший СССР

На украинском «Миротворце» отреагировали на смерть Берлускони

Украинский сайт «Миротворец» пометил страницу Берлускони подписью «ликвидирован»

Фото: Andrew Medichini / AP

Украинский сайт с базой «врагов Украины» «Миротворец» отреагировал на смерть бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, пометив страницу с его данными подписью «ликвидирован». Информация доступна на сайте организации.

Политик был госпитализирован в больницу 9 июня, а за несколько недель до этого выписался из клиники после полуторамесячного лечения. Этой весной у него диагностировали лейкемию.

Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане 12 июня. Прощание с политиком начнется на его вилле в Аркоре 12 июня и продолжится на следующий день в студиях компании Mediaset.

Церемония похорон экс-премьер-министра Италии пройдет 14 июня в Кафедральном соборе Милана.

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    Виктория Кондратьева
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