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04:32, 12 июня 2023Бывший СССР

МАГАТЭ сообщило о поступлении воды из Каховского водохранилища на ЗАЭС

МАГАТЭ: Запорожская АЭС по-прежнему может использовать воду из Каховского водохранилища

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вода из Каховского водохранилища продолжает поступать на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). С таким заявлением выступило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), отметив, что на охлаждении реакторов недавнее ЧП не сказалось.

В заявлении говорится, что насосы продолжают работать и при нынешнем уровне воды, однако они не эксплуатируются постоянно. При этом в водоемах вокруг ЗАЭС, канале и большом пруду, достаточно воды для охлаждения в течение нескольких месяцев.

Также подчеркивается, что после разрушения плотины уровень воды в водохранилище у Запорожской ТЭС, где располагаются насосы, упал с 17 метров до 11,27 метра.

Ранее стало известно, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Киев и Запорожскую атомную электростанцию на следующей неделе. При этом информация о точных датах визита отсутствует. 8 июня Гросси назвал потенциально опасной ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС.

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    Екатерина Подвигина
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