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21:05, 13 июня 2023Спорт

Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не собирается заканчивать карьеру

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры. Его слова приводятся на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Футболист напомнил, что его контракт с армейцами действует до лета 2024 года. «Многие говорят, что пора бы закончить. Но я заканчивать не собираюсь и еще буду радовать хотя бы семью своей игрой», — отметил он.

Ранее Акинфеева признали лучшим вратарем сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги (РПЛ). Он также победил в номинации «Лучший ассист сезона» за голевой пас, совершенный в матче с «Сочи» во втором туре.

Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.

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    Дарья Коршунова
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