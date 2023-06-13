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12:44, 13 июня 2023Спорт

Тренер назвал лучшие способы избавиться от отеков летом

Тренер Жуков посоветовал лимфатическую гимнастику для избавления от отеков летом

Фото: Gabin Vallet / Unsplash

Фитнес-тренер Андрей Жуков назвал лучшие способы избавиться от отеков летом. Его слова приводит Buro 24/7.

Тренер заявил, что избавиться от отеков поможет лимфатическая гимнастика. Для этого нужно выполнять каждый день от 50 до 100 подскоков на мысках босиком. Также он посоветовал кардиотренировки, которые помогают разогнать кровь и лимфу и тем самым вывести из организма лишнюю жидкость.

Еще одним способом избавиться от отеков Жуков назвал контрастный душ, который сокращает и расслабляет мышцы. Также тренер рекомендовал лежать на спине с поднятыми руками и ногами, так как лишняя жидкость чаще всего скапливается именно в конечностях.

4 мая мастер-тренер XFIT Евгения Рубцова назвала лучшие упражнения для подтянутой груди. Первым упражнением Рубцова посоветовала делать открытую книгу, при котором нужно, лежа на боку, согнув ноги и вытянув руки перед собой, свободной рукой через пол медленно описать круг, разворачивая грудной отдел. Следующим стала планка с разворотами локтей в разные стороны.

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    Анастасия Борисова
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