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15:45, 13 июня 2023Россия

Соратник Ельцина оценил крепость его рукопожатия в период «работы с документами»

Соратник первого президента Кох: рукопожатие Ельцина действительно оставалось крепким

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В середине 1990-х годов, когда у первого президента России Бориса Ельцина были серьезные проблемы со здоровьем, а также когда он пропадал из публичного поля, что объясняли «работой с документами», его рукопожатие действительно оставалось крепким. С такой оценкой выступил соратник Ельцина Альфред Кох (в те годы занимал пост главы Госкомимущества) в интервью Евгению Киселеву (объявлен в России иностранным агентом), запись опубликована на YouTube-канале журналиста.

В своем эфире Киселев вместе с Кохом вспоминали период жизни Ельцина, в который его пресс-секретарь Сергей Ястржембский на вопрос журналистов о состоянии президента отвечал фразой «президент работает с документами» и добавлял, что «рукопожатие — крепкое».

«После уверений, звучавших из Кремля, что он [Ельцин] работает с документами, отдыхает, думает о стратегии государственной политики после неизбежной победы на выборах (...) был риск, что в один прекрасный день, чуть ли не в день второго тура, придется объявлять о неожиданной кончине кандидата в президенты», — вспомнил Евгений Киселев, в те годы работавший на НТВ. Он отметил, что Ястржембский говорил правду, и рукопожатие президента в самом деле было крепким.

«Да, да, конечно», — подтвердил Альфред Кох.

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Фраза «президент работает с документами, рукопожатие крепкое» стала знаменитой в годы правления Ельцина, который часто исчезал из публичного поля и, по свидетельствам очевидцев, злоупотреблял алкоголем. Она воспринималась многими как формулировка, которую использовали во время запоев первого российского лидера.

Сам Ястржембский в 2022 году рассуждал о ставшей мемом фразе «президент работает с документами» и заявлял, что считает ее удачной, так как Ельцин действительно каждый день подписывал бумаги, то есть в самом деле работал с ними.

Состояние Бориса Ельцина в 1996 году и позднее вызывало опасения у его сторонников. Экс-охранник Ельцина Александр Коржаков вспоминал, что они с шефом могли быстро выпить без закуски бутылку коньяка. Кроме того, у президента были проблемы с сердцем, из-за которых 5 ноября 1996 года он перенес операцию. К этому моменту Ельцин пережил уже пять инфарктов.

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    Марк Леонов
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