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12:49, 13 июня 2023Мир

Белый дом призвали перенести крупный форум из ЮАР из-за поддержки России

NYT: Конгресс США призвал Белый дом перенести крупный форум из ЮАР из-за поддержки России

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Представители обеих партий Конгресса США призвали Белый дом перенести крупный торговый форум, посвященный закону об экономическом росте и торговых возможностях Африки (AGOA) из ЮАР из-за поддержки России. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на письмо американских законодателей.

Конгрессмены обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену, советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану и торговому представителю США Кэтрин Тай и выразили обеспокоенность, что «проведение форума в ЮАР послужит скрытым одобрением разрушительной поддержки ЮАР российских действий на Украине».

По их мнению, перенос форума станет «сигналом о продолжении поддержки США Украины» и покажет, что Вашингтон не принимает оказание помощи их торговыми партнерами действиям России».

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из ЮАР. Главы стран обсудили африканскую инициативу по способам урегулирования конфликта на Украине и договорились, что российский лидер примет в ближайшее время делегацию ряда глав государств Африки. Их встреча состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.

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    Семен Александров
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