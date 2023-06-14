В Китае представили аналог ChatGPT

Yicai Global: компания 360 Security Technology выпустила аналог ChatGPT

Китайская корпорация 360 Security Technology представила сервис, аналогичный чат-боту ChatGPT. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шанхайский ресурс Yicai Global.

Фирма, занимающаяся разработкой антивирусного ПО, выпустила программу под названием 360 Zhinao 4.0. Представители компании уточнили, что платформа способна обрабатывать текст, изображение, речь и видео.

Основатель 360 Security Technology Чжоу Хунъи отметил, что китайские языковые модели «уже гонятся за GPT-4 с невероятной скоростью». При этом Хунъи признал, что разработки китайских инженеров пока отстают от ChatGPT на два-три года. В компании рассказали, что интегрировали 360 Zhinao 4.0 в поисковую систему, барузер и несколько других своих продуктов.

360 Security Technology обозначила планы запустить собственный чат-бот в начале февраля. ChatGPT, разработанный американской компанией OpenAI, был запущен в конце 2022 года.

Ранее инсайдеры рассказали, что китайский производитель смартфонов Infinix выпустит устройство с интегрированным в ОС чат-ботом ChatGPT. Судя по всему, он заменит в девайсе встроенный голосовой помощник.