Президент Сьерра-Леоне захотел надавить на Путина из-за Украины

Президент Сьерра-Леоне: африканские лидеры рассчитывают надавить на Путина из-за Украины

Африканские лидеры во время визита в Россию и на Украину в рамках миротворческой миссии планируют надавить на глав государств Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы ускорить завершение конфликта. Об этом заявил президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био, сообщает Financial Times.

«Мы ищем способ оказать давление на президента Путина и всех заинтересованных лиц, чтобы война могла завершиться и чтобы мы могли жить мирно», — отметил он.

Ранее Владимир Путин провел переговоры с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафозой. Лидеры стран обсудили африканскую инициативу по способам урегулирования конфликта на Украине. Они договорились, что президент России примет в ближайшее время делегацию ряда глав государств Африки.

Встреча глав стран Африки и Владимира Путина состоится 17 июня в Санкт-Петербурге. Российский лидер примет президентов ЮАР, Коморских Островов, Республики Конго, Уганды, Сенегала и Замбии.