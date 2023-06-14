Самый титулованный футболист мира ответил на обвинения в изнасиловании

Обвиненный в изнасиловании бразильский футболист Дани Алвес заявил о своей невиновности

Самый титулованный футболист мира Дани Алвес ответил на предъявленные ему обвинения в изнасиловании. Его слова, переданные через адвоката, приводит Itatiaia.

Находящийся в тюрьме бразилец заявил о своей невиновности и отметил, что она будет доказана. «Только два человека знают, что произошло и чего не было. Я говорю правду. Это были отношения по обоюдному согласию, мне никогда в голову не пришло бы склонить кого-либо к половому акту, как об этом было заявлено», — объяснил он.

Ранее Алвес, которого арестовали 20 января, признал половую связь с предполагаемой жертвой изнасилования. При этом медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления.

Алвес становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.