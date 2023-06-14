Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Запад откажется от Киева после завершения конфликта

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Запад откажется от Киева после завершения конфликта. Такое условие он назвал в своем Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Киевские пропагандисты сулят украинцам счастливое будущее, скрывая горькую правду. (…) Граждан уверяют, что в послевоенный период Запад не сократит объемы поддержки и с удовольствием займется восстановлением Украины», — считает он.

Как утверждает Азаров, когда речь идет о конфликте против России, западная сторона готова поддерживать Украину столько, сколько потребуется. При этом после завершения боевых действий, Киеву «не будет выделено ни копейки», отметил экс-премьер. Он предположил, что при возникновении в стране новой власти, которая установит мир, «об Украине забудут».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны практически полностью истощили свои военные запасы, помогая Киеву. Кроме того, российский глава предрек скорое исчезновение оборонно-промышленного комплекса Украины, который практически ничего не производит самостоятельно.