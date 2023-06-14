Лукашенко назвал условие для участия Белоруссии в конфликте на Украине

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вступит в конфликт на Украине при агрессии

Белоруссия примет участие в конфликте на Украине в случае применения агрессии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.

Политик уточнил, что понимает под агрессией ввод иностранных войск на территорию своей страны. Он назвал это главным условием для ответных мер.

«Вот если они войсками перейдут границу, не этими отрядиками [диверсантов], и начнут войну — это агрессия», — пояснил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер призвал остановить украинский конфликт, а не искать его причины. Также он заверил, что Запад интересуется Украиной только для того, чтобы подмять под себя Россию.