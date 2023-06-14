InfoBrics: ВСУ лишились большей части Bradley из-за того, что Киев недооценил Россию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились большей части БМП Bradley из-за двух просчетов Киева и Запада. Об этом пишет InfoBrics.

«В то время как украинское контрнаступление уже идет, Киеву практически нечем похвастаться. Напротив, по соцсетям разошлись кадры уничтоженных танков Leopard и ВМП Bradley, используемых украинскими военными», — говорится в публикации. Автор выразил уверенность в том, в связи с этим «горькая правда о тщетности попытки победить Россию» начинает становиться очевидной.

Надежда Запада на то, что Россия в итоге примет условия мира, выгодные для Украины и ее союзников, провалились, отмечается в материале.