Макгрегор высказался о драке с маскотом «Майами» на матче НБА

Боец Конор Макгрегор назвал драку с маскотом «Майами» на матче НБА пародией и частью шоу

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор высказался о драке с маскотом «Майами Хит» на матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Его слова приводит TMZ.

Макгрегор назвал инцидент частью шоу. «Это была пародия, и все в порядке. После этого я провел с ним много времени, мы все обсудили, все отлично», — добавил он.

11 июня ирландец поучаствовал в постановочной драке с маскотом во время четвертого матча финала НБА. Он нанес два удара, после чего сотрудника «Майами» вынуждены были госпитализировать. Болельщики на трибунах освистали Макгрегора. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал поединок не самой умной затеей.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего ирландец провел 28 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.