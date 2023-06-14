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00:22, 14 июня 2023Спорт

Роналду рассказал о значении фирменного празднования голов

Криштиану Роналду рассказал, что крик «Siu» во время празднования голов означает «Да»

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Футболист сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о значении фирменного празднования голов. Его слова передает FourFourTwo.

«"Siu!" означает "Да!", довольно просто, но с сильным посылом», — поделился спортсмен. Форвард назвал эту фразу самостоятельным глобальным феноменом. Он отметил, что ему нравится, что другие игроки и дети тоже так делают.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

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