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16:43, 14 июня 2023Бывший СССР

В Киеве закупили сотни кожаных барабанов для бомбоубежищ

Власти Киева закупили 306 барабанов для психологической разгрузки в бомбоубежищах

Фото: Simon Kadula / Shutterstock / Fotodom

Украинские журналисты выяснили, что Днепровская районная администрация Киева закупила для бомбоубежищ 306 барабанов из натуральной кожи на общую сумму 900 тысяч гривен (более 2 миллионов рублей). Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Целью закупки указана «психологическая разгрузка детей в укрытиях во время воздушных тревог». Цена одного барабана колеблется от 1900 до 3960 гривен (от 4,5 до 9 тысяч рублей).

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Также чиновники приобрели 153 комплекта палочек к ним.

Ранее выяснилось, что 31 процент убежищ в Киеве нельзя использовать для спасения от обстрелов.

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    Александр Слабиев
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