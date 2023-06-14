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07:00, 14 июня 2023Забота о себе

Уролог назвал причины возникновения утренней эрекции

Врач Лубенников назвал наполненный мочевой пузырь одной из причин утренней эрекции

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Уролог и сексолог Александр Лубенников назвал высокую концентрацию тестостерона одной из причин возникновения утренней эрекции. Об этом доктор медицинских наук рассказал «Ленте.ру».

Кроме того, по мнению врача, наличие утренней эрекции обусловлено определенными изменениями в активности головного мозга. Еще одной причиной утреннего возбуждения может быть наполненный мочевой пузырь. Кроме того, эрекция случается и во сне.

Во время сна у мужчины возникает до шести-семи эпизодов эрекции, которые могут длиться до 20 минут

Александр Лубенниковуролог, сексолог

Ночные и утренние эрекции — важный показатель эректильной функции у мужчины, отметил Лубенников. По его словам, они также являются индикатором качества сна, психологического состояния и состояния гормональной системы.

Наличие, частоту, выраженность утренних эрекций мужчина может оценить самостоятельно. Однако если мужчина просыпается в состоянии тревоги и первым делом обращает внимание на эрекцию, то она в будущем может пропасть

Александр Лубенниковуролог, сексолог
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Уролог также обратил внимание на то, что снижение частоты и качества утренних эрекций — это повод для обращения к врачу. Причинами могут быть плохая работа сосудов полового члена, гормональные изменения, депрессии, тревожные состояния и отсутствие адекватного сна, заключил он.

Ранее Александр Лубенников рассказал, сколько калорий можно сжечь во время занятий сексом. Он пояснил, что во время интимной близости человек сжигает от 50 до 200 калорий.

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    Вера Владзиевская
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