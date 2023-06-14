Раскрыта личность водителя загоревшегося в Москве Lamborghini

Mash: водителем загоревшегося в Москве Lamborghini оказался музыкант Николай Гришкин

Стало известно имя водителя загоревшегося в Москве желтого автомобиля Lamborghini Gallardo. Личность мужчины раскрыл Telegram-канал Mash.

Оказалось, что во время возгорания машины за рулем находился 27-летний музыкант Николай Гришкин, более известный как Nikolaos. Также отмечается, что на пассажирском сиденье был друг мужчины.

Отмечается, что о возгорании машины россиянам сообщил проезжавший мимо мотоциклист. На размещенных кадрах видно, как очевидцы помогают погасить пламя с помощью огнетушителей.

О возгорании желтой Lamborghini прямо во время движения по Садовому кольцу в Москве сообщалось ранее 14 июня.