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19:07, 14 июня 2023Ценности

Раскрыта личность водителя загоревшегося в Москве Lamborghini

Mash: водителем загоревшегося в Москве Lamborghini оказался музыкант Николай Гришкин
СюжетПожары в Якутии

Стало известно имя водителя загоревшегося в Москве желтого автомобиля Lamborghini Gallardo. Личность мужчины раскрыл Telegram-канал Mash.

Оказалось, что во время возгорания машины за рулем находился 27-летний музыкант Николай Гришкин, более известный как Nikolaos. Также отмечается, что на пассажирском сиденье был друг мужчины.

Отмечается, что о возгорании машины россиянам сообщил проезжавший мимо мотоциклист. На размещенных кадрах видно, как очевидцы помогают погасить пламя с помощью огнетушителей.

О возгорании желтой Lamborghini прямо во время движения по Садовому кольцу в Москве сообщалось ранее 14 июня.

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    Екатерина Ештокина
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