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14:50, 14 июня 2023Россия

Гладков сообщил об обстреле российского села из «Града»

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле ВСУ из РСЗО «Град» села Соболевка
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» село Соболевка. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, противник выпустил из РСЗО снаряды по частному сектору. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Есть повреждения в пяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и кровли, есть одна поврежденная хозпостройка. Также разрушения есть на территории сельскохозяйственного предприятия — повреждено административное здание и четыре единицы техники», — пояснил глава региона.

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На данный момент, добавил губернатор, продолжается подомовой обход территории, подвергшейся обстрелу.

Ранее Гладков заявил, что в Шебекинском городском округе Белгородской области за 13 июня зафиксировано 22 прилета. По его словам, 12 минометных снарядов за прошедшие сутки было выпущено по селу Белянка, 8 — по селу Середа, и 2 — по международному автомобильному пункту пропуска Шебекино.

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    Никита Абрамов
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