Гладков сообщил об обстреле российского села из «Града»

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле ВСУ из РСЗО «Град» села Соболевка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» село Соболевка. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, противник выпустил из РСЗО снаряды по частному сектору. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Есть повреждения в пяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и кровли, есть одна поврежденная хозпостройка. Также разрушения есть на территории сельскохозяйственного предприятия — повреждено административное здание и четыре единицы техники», — пояснил глава региона.

На данный момент, добавил губернатор, продолжается подомовой обход территории, подвергшейся обстрелу.

Ранее Гладков заявил, что в Шебекинском городском округе Белгородской области за 13 июня зафиксировано 22 прилета. По его словам, 12 минометных снарядов за прошедшие сутки было выпущено по селу Белянка, 8 — по селу Середа, и 2 — по международному автомобильному пункту пропуска Шебекино.