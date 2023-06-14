Гладков сообщил об обстреле российского села из «Града»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» село Соболевка. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, противник выпустил из РСЗО снаряды по частному сектору. По предварительным данным, пострадавших нет.
«Есть повреждения в пяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и кровли, есть одна поврежденная хозпостройка. Также разрушения есть на территории сельскохозяйственного предприятия — повреждено административное здание и четыре единицы техники», — пояснил глава региона.
На данный момент, добавил губернатор, продолжается подомовой обход территории, подвергшейся обстрелу.
Ранее Гладков заявил, что в Шебекинском городском округе Белгородской области за 13 июня зафиксировано 22 прилета. По его словам, 12 минометных снарядов за прошедшие сутки было выпущено по селу Белянка, 8 — по селу Середа, и 2 — по международному автомобильному пункту пропуска Шебекино.