Украинский боксер заявил о желании подраться с россиянами

Украинский боксер Гвоздик заявил о желании подраться с россиянами Биволом и Бетербиевым

Украинский боксер Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу «СТУДИЯ БОКСА ВИКТОРА ЯЛЫМОВА» заявил о желании подраться с россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Я хотел бы с ними обоими сразиться на самом деле. Поэтому с кем будет возможность подраться первым, с тем и буду боксировать», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что рассчитывает на оба поединка.

29 января Бетербиев одержал победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Всего в карьере россиянин одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.

В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса на вечере бокса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего в его активе 21 победа и ни одного поражения.