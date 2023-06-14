Лукашенко рассказал об уничтожении танка Leopard

Лукашенко рассказал, как танк Leopard ВСУ разлетелся на мелкие куски после удара ВС РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) разлетелся на мелкие куски после удара российский военных. Его слова о соответствующем видеоматериале приводит РИА Новости.

«Мне рассказал об этом [президент России Владимир] Путин. А потом я ему рассказал — мы тоже это сфотографировали и увидели. Россияне попали в Leopard, боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример», — сказал он.

По словам Лукашенко, он призвал Путина показать уничтожение Leopard, а президент России ответил: «Еще покажем». Белорусский лидер добавил, что в первом боестолкновении после начала контрнаступления ВСУ было поражено восемь указанных танков.

13 июня сообщалось, что ВСУ потеряли за день три немецких танка Leopard 2 и 16 американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Минобороны России показало кадры захваченной военной техники западного производства.