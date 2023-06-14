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17:19, 14 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал об уничтожении танка Leopard

Лукашенко рассказал, как танк Leopard ВСУ разлетелся на мелкие куски после удара ВС РФ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) разлетелся на мелкие куски после удара российский военных. Его слова о соответствующем видеоматериале приводит РИА Новости.

«Мне рассказал об этом [президент России Владимир] Путин. А потом я ему рассказал — мы тоже это сфотографировали и увидели. Россияне попали в Leopard, боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример», — сказал он.

По словам Лукашенко, он призвал Путина показать уничтожение Leopard, а президент России ответил: «Еще покажем». Белорусский лидер добавил, что в первом боестолкновении после начала контрнаступления ВСУ было поражено восемь указанных танков.

13 июня сообщалось, что ВСУ потеряли за день три немецких танка Leopard 2 и 16 американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Минобороны России показало кадры захваченной военной техники западного производства.

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    Кристина Есикова
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