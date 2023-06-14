Лукашенко рассказал об уничтожении танка Leopard
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) разлетелся на мелкие куски после удара российский военных. Его слова о соответствующем видеоматериале приводит РИА Новости.
«Мне рассказал об этом [президент России Владимир] Путин. А потом я ему рассказал — мы тоже это сфотографировали и увидели. Россияне попали в Leopard, боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример», — сказал он.
По словам Лукашенко, он призвал Путина показать уничтожение Leopard, а президент России ответил: «Еще покажем». Белорусский лидер добавил, что в первом боестолкновении после начала контрнаступления ВСУ было поражено восемь указанных танков.
13 июня сообщалось, что ВСУ потеряли за день три немецких танка Leopard 2 и 16 американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Минобороны России показало кадры захваченной военной техники западного производства.