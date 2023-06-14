Россия передумала запрещать продажу газа срывавшей контракты немецкой компании

Россия разрешила продажу газа с Ямала национализированной Германией «дочке» «Газпрома»

Правительство России разрешило поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Ямал СПГ» немецкой компании Securing Energy for Europe (SEFE), бывшей структуре «Газпрома», которая была национализирована весной прошлого года, передает РИА Новости.

Год назад Россия ввела санкции в отношении предприятия, запретив поставки в его адрес СПГ с российских проектов. Однако в отношении «Ямал СПГ» было сделано исключение, благодаря чему «Новатэк» некоторое время продолжал продажу.

Предполагалось, что SEFE позволит исполнить контракт «Новатэка» с индийской GAIL. Но компания, пользуясь высокими ценами на топливо, предпочла платить Индии неустойки за срыв поставок, а сама продавала газ на спотовом рынке в Европе и получала прибыль.

В результате российский поставщик также прекратил отгрузку, а правительство не стало продлевать разрешение. Нынешнее исключение действует до 31 декабря 2024 года. Что заставило российские власти передумать в отношении добросовестности SEFE, не уточняется, однако нынешние цены на газ в Европе не позволят немецкой компании зарабатывать на такой схеме.

Ранее сообщалось, что «Новатэк» может отложить выход на полную мощность нового проекта «Арктик СПГ 2» минимум на 3-4 года из-за отсутствия оборудования. Компания не может найти замену подсанкционным компрессорам и турбинам.