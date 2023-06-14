Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:24, 14 июня 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили о безразличии Запада к потерям ВСУ

Балицкий заявил о безразличии Запада к количеству потерь ВСУ
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что западным странам не важно, какие потери понесут Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате конфликта с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Балицкий заявил о безразличии стран к количеству потерь ВСУ и подчеркнул, что «Западу плевать, сколько погибнет украинцев». По его мнению, государства считают «с обеих сторон в одну кассу».

«Они понимают, что когда мы заберем эти территории, этих людей у нас будет не хватать», — заключил он.

Ранее Балицкий заявил об отсутствии перспектив у контрнаступления ВСУ. «У них ситуация, которая в шахматах называется цугцванг, когда каждый следующий ход хуже предыдущего. Россия набирает обороты», — отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что силы страны уже ведут контрнаступление. Он не стал раскрывать подробности операции, подчеркнув, что все будут это «ощущать».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Соратник Кадырова Делимханов впервые ответил на сообщения о своем ранении на СВО
    Польша может стать центром техобслуживания танков США и других союзников
    Кадыров заявил об успехах чеченских бойцов на марьинском направлении
    Кадыров опубликовал видео с Делимхановым
    В Запорожской области заявили о безразличии Запада к потерям ВСУ
    В Италии высказались о посреднике в конфликте на Украине
    В Запорожской области заявили об отсутствии у ВСУ перспектив контрнаступления
    Режиссер «Вызова» объяснил свое отсутствие на церемонии в Кремле
    Украина по иску против России в суде ООН опиралась на фейковые данные
    В Германии раскритиковали Шольца за слова о Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.