В Запорожской области заявили о безразличии Запада к потерям ВСУ

Балицкий заявил о безразличии Запада к количеству потерь ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что западным странам не важно, какие потери понесут Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате конфликта с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Балицкий заявил о безразличии стран к количеству потерь ВСУ и подчеркнул, что «Западу плевать, сколько погибнет украинцев». По его мнению, государства считают «с обеих сторон в одну кассу».

«Они понимают, что когда мы заберем эти территории, этих людей у нас будет не хватать», — заключил он.

Ранее Балицкий заявил об отсутствии перспектив у контрнаступления ВСУ. «У них ситуация, которая в шахматах называется цугцванг, когда каждый следующий ход хуже предыдущего. Россия набирает обороты», — отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что силы страны уже ведут контрнаступление. Он не стал раскрывать подробности операции, подчеркнув, что все будут это «ощущать».