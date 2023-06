Россияне принялись скупать спортивную одежду к началу лета

Lamoda: спрос на спортивную одежду к началу лета вырос на 91 процент

Российские покупатели принялись скупать спортивную экипировку в преддверии лета. Об этом говорится в пресс-релизе, составленном аналитиками Lamoda, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что пользователи упомянутого интернет-магазина к началу летнего сезона начали активнее приобретать одежду, обувь и аксессуары для занятий бегом — спрос на них в апреле и мае вырос на 91 процент в сравнении с предыдущими месяцами. Чаще всего мужчины и женщины приобретали беговые кроссовки — интерес к ним увеличился на 112 и 75 процентов соответственно.

Кроме того, у мужской аудитории высоким спросом пользовались бейсболки (плюс 171 процент), спортивные шорты (95), ветровки (60) и поясные сумки (117), а у женщин — спортивные шорты (43), спортивные топы (49) и ветровки (35). Кроме того, покупатели маркетплейса активно заказывали спортивные предметы гардероба для детей.

Специалисты Lamoda подчеркнули, что наиболее востребованными спортивными брендами стали Adidas, Reebok, PUMA, Under Armour и Nike, а также Mizuno, Saucony, 361, ASICS и Hoka One One.

При этом в топ регионов, жители которых покупали спортивную продукцию активнее всего, вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская область, Республика Татарстан, Нижегородская, Самарская и Новосибирская область.

«Уход или приостановка работы ключевых спортивных зарубежных брендов на российском рынке не повлияли на спрос со стороны пользователя. Клиенту по-прежнему нужна спортивная обувь и одежда. Поэтому пользователь идет за продукцией туда, где она есть — на маркетплейсы или онлайн-платформы, в том числе к нам», — заявил руководитель категории «Спорт» Lamoda Антон Горбашов.

В мае сообщалось о возможном возвращении Adidas в Россию.