ГУМЧС по Краснодарскому краю: вода обошла жилые дома в ходе сильных ливней в Сочи

В Сочи в ходе сильных ливней 10 придомовых территорий, а также несколько дорог оказались подтоплены. Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС (ГУМЧС) по Краснодарскому краю сообщает агентство РИА Новости.

При этом представитель ведомства отметил, что, несмотря на большое количество осадков и, как следствие, выход реки Мацесты из берегов, вода обошла жилые дома сочинцев.

«В дома вода в Хостинском районе Сочи не зашла, десять придомовых территорий подтоплены», — рассказали в пресс-службе. На данный момент осадки прекратились, однако в городе, по информации краевого главка МЧС, все еще действует штормовое предупреждение. До конца дня, согласно прогнозу синоптиков, там ожидаются ливни, грозы, град, возможны оползни и новые выходы рек из берегов.

Ликвидация последствий чрезвычайного происшествия продолжается. Маршруты движения транспорта были изменены, рабочие занимаются расчисткой дорог, сотрудники аварийных служб — восстановлением коммунальной инфраструктуры. Кроме того, на месте происшествия был организован выездной оперативный штаб.

Утром в среду, 14 июня, стало известно о том, что река Мацеста, которая протекает через Хостинский район Сочи, из-за сильных ливней вышла из берегов. По данным оперштаба Краснодарского края, в результате этого произошло подтопление цокольных помещений, автомобилей, а также был поврежден газопровод.

По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, пляжи будут закрыты для купания до момента, пока погода не нормализуется.