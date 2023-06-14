Раскрыты суммы трат россиян на наряды для выпускного

«Авито»: средняя цена вечернего платья для выпускного составила 4,3 тысячи рублей

Представители онлайн-платформы объявлений «Авито» провели исследование, в ходе которого раскрыли россиянам сумму трат на выпускные наряды. Соответствующую информацию приводит News.ru.

Выяснилось, что средняя цена вечернего платья на упомянутой платформе составила 4,3 тысячи рублей, а брючного костюма — 2,3 тысячи. При этом стало известно, что пошив наряда для выпускницы обойдется приблизительно в 5 тысяч рублей. В свою очередь, женские туфли стоят около 2 тысяч рублей, аксессуары — 430 рублей, а прическа и макияж — 2 тысячи и 2,5 тысячи рублей соответственно.

Костюм для молодого человека можно приобрести за 3,4 тысячи рублей, что на 8 процентов меньше, чем в прошлом году. Также отмечается, что большинство молодых людей отдают предпочтение комбинациям брюк, пиджаков в стиле casual и ярких носков. По отдельности такие покупки обойдутся в 6,4 тысячи рублей.

Средняя цена сорочки составила 1,7 тысячи рублей, галстука и бабочки — тысячу рублей, а мужских туфель и спортивной обуви — 2,7 тысячи и 4 тысячи рублей.

В заключение эксперты добавили, что для родителей девушек все затраты на торжество, включая праздничный образ и организацию вечера, обойдутся в 15,2 тысячи рублей, а для родственников юношей — в 12,8 тысячи.

Ранее в июне известный стилист перечислил самые модные наряды на выпускной 2023 года. Специалист посоветовал не зацикливаться на стоимости вещей и выбирать более утонченные и женственные образы. По словам эксперта, отличным решением для девушек на выпускной станут джинсы, туфли на шпильке, а также блузка в горох с большими серьгами из металла золотого цвета.