Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:27, 14 июня 2023Из жизни

Нутрициолог перечислила продукты-рекордсмены по содержанию белка

Нутрициолог Ксения Кукушкина назвала курицу и орехи рекордсменами по содержанию белка

Фото: Gabriel Garcia Marengo / Unsplash

Курица и орехи — продукты-рекордсмены по содержанию белка, рассказала нутрициолог Ксения Кукушкина. Эти и другие продукты, богатые одним из главных микроэлементов, она перечислила «Ленте.ру».

Специалистка назвала мясо одним из главных источников белка, основного строительного материала для тканей и клеток организма. Курица, индейка, говядина и свинина содержат в среднем 15-20 граммов белка на 100 граммов продукта.

18-20
граммов

белка содержится в 100 граммах приготовленной рыбы

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

Еще один источник белка — рыба (тунец, лосось, скумбрия, сельдь), также содержащая полезные жирные кислоты, и морепродукты, — например, креветки, кальмары и мидии, — которые при этом являются низкокалорийными источниками питания.

Бобовые (фасоль, нут, горох и чечевица) содержат много белка и клетчатки. Миндаль, кедровые орехи и грецкие орехи содержат около 20-25 граммов белка на граммов продукта

Ксения Кукушкинанутрициолог

Кукушкина добавила, что животные источники белка усваиваются легче растительных. Однако, по ее словам, следует помнить, что красное мясо (говядина, свинина) нужно употреблять в умеренном количестве. Ключ к здоровью — умеренность и разнообразие продуктов, богатых не только белком, но и другими полезными микроэлементами, заключила она.

Ранее диетолог-нутрициолог Виктория Залесская рассказала о потере важных микроэлементов во время диеты. По ее словам, во время диеты женщинам нужно употреблять омега-3, магний и железо.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости
    Хакеры обещают уничтожить банковскую систему Европы в ближайшие 48 часов. Они анонсируют сильнейшую кибератаку в истории
    Девушки нашли простой способ избежать навязчивого мужского внимания в метро
    Спрос на туры в Сочи после масштабного потопа в регионе оценили
    Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС
    У консоли PlayStation 5 Pro не нашли конкурентов
    Генсек НАТО подтвердил потерю западной техники ВСУ
    Сотрудник полиции и пенсионерка пострадали в ходе обстрела ВСУ в курском поселке
    В НАТО задумали оставить Столтенберга на посту генсека из-за разногласий
    Ксения Бородина назвала минусы своей профессии
    Нутрициолог перечислила продукты-рекордсмены по содержанию белка
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.