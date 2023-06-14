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03:08, 14 июня 2023Мир

Сенатор пообещал саботировать утверждение кандидатов в Минюст США

Американский сенатор пообещал саботировать утверждение кандидатов в Минюст из-за Трампа

Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com

Американский сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс заявил, что планирует саботировать утверждение кандидатов на должности в Минюсте США. Он намерен это делать до тех пор, пока генеральный прокурор Меррик Гарланд не прекратит «преследовать политических оппонентов» нынешней администрации, пишет РИА Новости.

«Сегодня я объявил, что буду задерживать утверждение всех кандидатов на посты в министерство юстиции, которых Меррик Гарланд собирается использовать не для беспристрастного обеспечения закона», — отметил Вэнс.

Сенатор подчеркнул, что саботаж должен продолжаться до тех пор, пока Гарланд не пообещает «выполнять свою работу» и не обязуется прекратить преследования по литическим мотивам.

Заявления Джеймса Вэнса приурочены к обвинениям, предъявленным ранее бывшему американскому лидеру Дональду Трампу.

Политику предъявлены обвинения по 37 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты, как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

13 июня Дональд Трамп заявил суду в Майами, что не признает себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами.

Позже стало известно, что политика и его помощника отпустили из суда. Также отмечалось, что Трамп может далее без препятствий вести свою избирательную кампанию и встречаться со сторонниками в других штатах.

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    Марина Совина
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