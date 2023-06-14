В России увидели угрозу для Белоруссии со стороны Запада

Депутат Госдумы Чепа увидел угрозу для Белоруссии со стороны Запада

Со стороны Запада, несомненно, существует угроза для Белоруссии, убежден первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий отметил, что о наличии угрозы со стороны коллективного Запада постоянно говорит и сам президент республики Александр Лукашенко.

«Поэтому он и запросил у Москвы предоставление его армии тактического оружия для того, чтобы повысить безопасность своих границ», — объяснил Чепа.

Ранее Лукашенко заявил, что размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии было его настоятельным требованием к России для обеспечения гарантий безопасности Минска.

Также президент страны рассказал о попытке украинского коллеги Владимира Зеленского наладить дипломатический контакт с Минском.

Лукашенко добавил, что переговоры, в которых принимал участие начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, проходили во Львове. При этом президент Белоруссии не уточнил, когда они состоялись. По словам политика, переговорный процесс проходил нормально, пока не вмешались США.

В мае секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что республика готова предоставить площадку для переговоров по мирному урегулированию на Украине. По его словам, Лукашенко постоянно призывает к переговорам. В Минске, по мнению белорусских властей, стороны смогут найти решение и компромиссы, остановив кровопролитие.

