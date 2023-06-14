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01:03, 14 июня 2023Мир

Захарова назвала причину молчания США о «Северных потоках»

Захарова: США молчат о «Северных потоках», так как любые заявления сыграют против них
СюжетДиверсии в России

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство США отказывается делать заявления по диверсия на «Северных потоках», так как любые слова могут сыграть против Вашингтона. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Комментируя отказ пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер отвечать на вопрос о подрыве газопроводов, Захарова напомнила, что в 2022 году президент США Джо Байден публично пообещал уничтожить «Северные потоки».

«Так отчего же сейчас такая скромность?» — задалась вопросом российский дипломат.

Захарова отметила, что власти США регулярно рассуждают на темы, «где есть возможность обвинить Россию, причем ни ЦРУ, ни правоохранительные органы им не требуются». Представитель МИД предположила, что в Белом доме «что-то сломалось».

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    Марина Совина
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