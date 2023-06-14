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16:14, 14 июня 2023Культура

Стас Пьеха пожаловался на условия нахождения в больнице

Пьеха, госпитализированный из-за проблем с сердцем, пожаловался на запреты в больнице

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Российский певец Стас Пьеха, госпитализированный из-за проблем с сердцем, пожаловался на условия нахождения в больнице. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнитель заявил, что в медицинском учреждении соблюдаются строгие правила, отметив, что к пациентам не пускают родственников.

«Гулять нельзя — карантин в городе. Принимать посетителей? — Даже не заикайтесь. Всех уволят, меня выгонят. Сидеть у окна не положено. А ведь сейчас бы на лавочке у входа пять минуток (посидеть — прим."Ленты.ру") во благо всем сосудам и сердечной мышце», — написал артист.

11 июня Пьеха был госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем. Он признался, что благодаря этой ситуации снова испугался за свою жизнь и ощутил ее ценность.

Позже артист поделился результатами сданных анализов.

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    Анастасия Астахова
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