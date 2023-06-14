Сотрудничество Украины и США по израильской модели без вступления в НАТО оценили

Политолог Фельдман: израильская модель сотрудничества США и Украины — утешительный приз

Возможное сотрудничество Украины и США по израильской модели без вступления страны в НАТО станет для Киева утешительным призом, убежден кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. В разговоре с «Лентой.ру» политолог оценил вероятность такого сотрудничества.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена собирается предложить Украине сотрудничество по израильской модели без вступления страны в НАТО. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на помощников американского лидера.

Израильская модель военно-технического сотрудничества с Вашингтоном может стать утешительным призом для Киева за неимением у него возможности присоединиться к НАТО в обозримой перспективе Павел Фельдман политолог

«Украина будет вынуждена довольствоваться этим скромным по меркам ее ожиданий форматом взаимодействия с западными центрами силы», — заявил Фельдман.

Политолог отметил, что европейские государства, входящие в Североатлантический альянс, ясно дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не желают видеть в своем военно-политическом блоке страну, где идет вооруженный конфликт и процветает коррупция.

«В этих условиях Киеву остается надеяться на прямую поддержку немногочисленных союзников, готовых идти на эскалацию с Россией. К их числу, несомненно, принадлежат Соединенные Штаты Америки. Более того, администрация Байдена в последнее время активно продвигает идею создания "Большого НАТО", выходящего далеко за пределы Трансатлантического мира», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Украина может вписаться в этот проект, если в перспективе сохранит свою государственность Павел Фельдман политолог

Однако знаменитая Статья 5 натоваского Устава о коллективной обороне никогда не будет распространяться на нее, убежден Фельдман.

«В рамках условной израильской модели Киев заручится финансовой и военно-технической помощью со стороны США, однако воевать за него на Западе никто не собирается», — заключил политолог.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока Украина не победит в конфликте с Россией, о ее членстве в альянсе не может быть и речи.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и польским лидером Анджеем Дудой предложил разработать концепцию гарантий безопасности для Украины. Кроме того, политики обсудили план действий для Киева, чтобы обеспечить ему вступление в НАТО.