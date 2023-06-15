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10:29, 15 июня 2023Россия

Делимханов заявил о выполнении «Ахматом» задач в Белгородской области

Депутат Делимханов: «Ахмат» работает на территории Белгородской области
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Подразделения «Ахмат» работают в приграничных районах Белгородской области. Об этом заявил депутат Госдумы Адам Делимханов в Telegram.

Ранее о намерении задействовать бойцов «Ахмата» в охране Белгородской области сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Помимо этого, отряды «Ахмата» участвуют в боях на территории новых российских регионов, в частности «уверенно продвигаются в марьинском направлении», добавил Делимханов. По его словам, бойцы снабжены всем необходимым для выполнения поставленных задач. «Нет никаких проблем», — подчеркнул депутат.

Ранее Кадыров опубликовал совместное фото с Делимхановым после сообщений о его ранении, распространенных украинскими СМИ.

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    Алан Босиков
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