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16:08, 15 июня 2023Культура

Представитель Полины Гагариной отреагировал на слухи о налоговых долгах артистки

«КП»: Представитель Полины Гагариной опроверг слухи о налоговых долгах артистки
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Представитель российской певицы Полины Гагариной отреагировал на слухи о налоговых долгах артистки и опроверг их. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гагарина, по данным Федеральной налоговой службы, должна 381 тысячу рублей за недоплату на имущество или доходы. «У Полины Гагариной не было и нет никаких долгов, как у юридического лица и как у физического лица. Эти ложные данные связаны с технической ошибкой сайта налоговой службы», — сообщили в офисе певицы.

Ранее российский актер Леонид Ярмольник рассказал о многомиллионных долгах. Артист признался, что не смог вернуть деньги инвесторам, финансово поддержавшим проекты, в которых Ярмольник выступал в качестве продюсера. В пример актер привел фильм «Стиляги» 2008 года, в создании которого принял участие.

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