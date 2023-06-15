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00:22, 16 июня 2023Спорт

Тренер рассказала о лучшем сете упражнений для сжигания жира

Фитнес-эксперт журнала Shape посоветовала два сета упражнений для сжигания жира

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Тренер Бретт Хебель рассказала о лучшей программе для сжигания жира. Ее слова приводит журнал Shape.

Специалист посоветовала тренировку, состоящую из двух блоков по три упражнения. Первое движение в каждом сете выполняется в течение 30 секунд, каждое последующее — в течение одной минуты. Отдых между сетами — 60 секунд. Комплекс повторяется трижды.

Первый сет начинается с бега с отжиманиями. Бег выполняется на месте в течение четырех секунд, за ним следует одно отжимание. Далее необходимо сделать выпады вперед до угла в колене 90 градусов, руки согнуты в локтях, ладони сцеплены на затылке. Завершается блок отжимания с махом ногой в сторону. Исходное положение — планка с опорой на кисти. «Вытяните правую ногу в сторону. Удерживая правую ногу неподвижной, согните локти, чтобы как можно ниже опуститься к полу. Отожмитесь. Смените сторону и повторите», — дополнила фитнес-эксперт.

Второй сет движений начинается с горизонтальных прыжков по технике капоэйры. Исходное положение: присед, опора на руки перед собой, локти согнуты, ладони у груди. «Поверните корпус направо, положив ладони на пол дальше правой ноги. Поднимите таз и прыжком перенесите ноги направо, приземляясь правее правой руки», — рассказала Хебель, добавив, что затем нужно вернуться в исходное положение и поменять сторону.

Далее выполняются скручивания с подъемом прямой ноги. Для этого в положении лежа одну ногу нужно поднять на 15 сантиметров над полом, подтянуть корпус и потянуться прямыми руками к колену. Заключительное упражнение — удар коленом по технике капоэйры. «Сделайте выпад правой ногой назад, опустите колено на пол и упритесь левой ладонью в пол. Оттолкнитесь левой пяткой, с силой выбросив правое колено вперед, отклонитесь назад, подняв вверх согнутую левую руку, а правую отведя назад», — объяснила тренер.

28 мая врач-невролог Андрей Смирнов рассказал о пользе занятий пилатесом для профессиональных спортсменов. По его мнению, чтобы иметь развитую мускулатуру, важно правильно задействовать все мышцы при упражнениях.

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    Андрей Стрельцов
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