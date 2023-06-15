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04:00, 15 июня 2023Ценности

Блогерша с небритым телом показала внешность и вызвала споры в сети

TikTok-блогерша Келси снялась в топе без рукавов и показала длинные волосы на подмышках

Кадр: @kelseymaggott / TikTok.com

Блогерша Келси Мэгготт показала свою внешность с небритым телом и вызвала споры в сети. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,5 миллиона подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом kelseymaggott снялась в топе без рукавов, приподнимая руки наверх. На размещенных кадрах видно, что в области подмышек у юзерши присутствуют длинные темные волосы. «Я та, кто любит себя и свое тело во всех его проявлениях», — пояснила она.

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Ролик стал вирусным, набрав более 211 тысяч просмотров. Пользователи сети неоднозначно оценили внешний вид девушки в комментариях под постом. «Вау, это очень красиво», «Замечательно», «Прекрасно», — написали одни. «Это противно», «Тропический лес», «Нет ничего более отвратительного, чем неухоженная женщина», — заявили другие.

Ранее в июне отказавшаяся от бритья волос на теле блогерша снялась в бикини. В последних публикациях юзерша предстала в черном бикини, приподняв при этом вверх руки. На кадрах видно, что в области подмышек присутствуют длинные темные волосы. Еще в одном видео девушка снялась в красном купальнике на фоне бассейна с густой растительностью в зоне лобка.

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    Екатерина Ештокина
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