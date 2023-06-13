Отказавшаяся от бритья волос на теле блогерша снялась в бикини

TikTok-блогерша Калита из Испании показала тело с густой растительностью в бикини

Блогерша Калита (фамилия неизвестна) из Испании отказалась от бритья волос и показала тело в купальниках. Соответствующие кадры она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 95,1 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом @calitafire3 регулярно размещает ролики, в которых демонстрирует растительность по всему телу. В последних публикациях юзерша предстала в черном бикини, приподняв при этом вверх руки. На кадрах видно, что в области подмышек присутствуют длинные темные волосы. «Лето девушки с волосами», — подписала она публикацию.

Еще в одном видео девушка снялась в красном купальнике на фоне бассейна с густой растительностью в зоне лобка. По словам пользовательницы сети, необязательно бриться, чтобы носить открытые вещи.

Подписчики возмутились внешним видом Калиты в комментариях под постом. «Я просто в шоке», «Это ужас», «Тебе пора побрить эти кусты», — высказались они.

В апреле блогерша отказалась от бритья подмышек на два года и показала результат. 20-летняя девушка записала видео, в котором захотела ответить хейтерам на негативные комментарии по поводу ее внешности. По ее словам, многие пользователи сети называют растительность на ее теле уродливой.