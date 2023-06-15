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19:16, 15 июня 2023Интернет и СМИ

Ведущая Первого канала призвала россиян много работать

Ведущая «Давай поженимся!» Сябитова призвала россиян трудиться, чтобы привлечь богатство

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская сваха и ведущая программы «Давай поженимся»! на Первом канале Роза Сябитова призвала россиян много работать, чтобы иметь хороший достаток. Такой совет она дала в беседе с «Телепрограммой».

Сябитова рассказала, что не использует никакие необычные методы, якобы позволяющие привлечь богатство. По словам ведущей, вместо того чтобы полагаться на обереги, она много работает. «Много трудитесь, не тратьте время на всякую ерунду. И будет вам денежное счастье!» — обратилась она к россиянам.

Сваха также добавила, что ради сохранения финансового благополучия старается меньше тратить деньги.

Ранее стало известно, что шоу «Давай поженимся!» в конце июня вернется в эфир Первого канала. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал гендиректор канала Константин Эрнст.

«Давай поженимся!» и ряд других развлекательных передач убрали из сетки вещания Первого канала в феврале 2022 года. Вещатель тогда объявил, что намерен сделать упор на показ программ общественно-политического характера. В сентябре того же года Эрнст сообщил, что развлекательные передачи будут постепенно возвращаться в эфир.

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    Олег Давыдов
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