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07:51, 15 июня 2023Мир

Иран заявил об ожидании от России ответа по полной отмене виз

Посол Ирана Джалали заявил, что Тегеран ожидает от России полной отмены виз
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Соглашение о безвизовом посещении России и Ирана туристами этих стран в составах групп заработает в этом году, заявил посол исламской республики Казем Джалали, об этом пишет РБК.

По его словам, при этом Иран ожидает полную отмену виз. «Это как раз запрос времени. И мы хотели бы, чтобы мы могли бы с Российской Федерацией договориться о том, чтобы отменить визы для всех наших граждан», — указал он. Дипломат добавил, что Тегеран занимается этим вопросом и ждет положительного ответа с российской стороны.

Ранее президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для отечественных авиакомпаний. Кроме того, согласно указу российского лидера, возобновлены продажи туров в эту страну. На этом фоне МИД России отменил рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Грузию.

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    Марина Совина
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