В Германии предупредили о неспособности поставить танки Украине

Немецкий концерн Rheinmetall не сможет передать Украине танки Leopard в 2023 году

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall не сможет передать Украине танки Leopard в 2023 году. Об этом предупредил глава компании Армин Паппергер, передает ТАСС.

По словам главы концерта, Rheinmetall обладает 110 танками, включая 22 танка типа Leopard 2 — все машины можно было подготовить к отправке на Украину. «Однако мы не можем отремонтировать эти танки без заказа, так как затраты составляют несколько миллионов евро», — объяснил Паппергер.

Отмечается, что танки нуждаются в переоборудовании. Глава Rheinmetall уточняет, что машины будут полностью разобраны, а затем собраны заново. «Это означает, что даже если завтра будет принято решение о том, что мы можем отправить наши танки Leopard в Киев, поставки продлятся до начала следующего года», — заявил он, пообещав поставить 300 тысяч боеприпасов Украине к середине следующего года.

В июне Rheinmetall смог в четыре раза повысить объем производства снарядов для танков Leopard 2. Об этом заявил директор одного из заводов концерна Харальд Вайсмюллер. Помимо этого, как стало известно, на все еще строящемся на Украине заводе Rheinmetall через 15-20 месяцев может начаться производство новейшего немецкого танка Panther (Panther KF51).

