Известная компания ограничила работу с Rammstein

Universal Music Entertainment ограничила работу с Rammstein из-за обвинений Линдеманна

Звукозаписывающая компания Universal Music Entertainment на неопределенный срок ограничила сотрудничество с группой Rammstein после обвинений в адрес ее фронтмена Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на заявление компании.

При этом в Universal Music Entertainment отметили, что в «обязательном порядке требуется полноценное расследование, в том числе со стороны официальных органов». Однако после того, как стало известно об обвинениях, компания решила приостановить маркетинговую и рекламную деятельность в отношении записей группы.

Ранее стало известно, что в отношении Линдеманна возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. По данным портала Spiegel online, певцу выдвинуты несколько уголовных обвинений по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ. «В этом параграфе рассматриваются вопросы сексуальных домогательств, сексуального насилия и изнасилования», — уточнили журналисты.

В конце мая поклонница группы по имени Шелби Линн начала утверждать о том, что музыкант добавил в ее напиток наркотические вещества. Женщина рассказала, что Линдеманн предложил ей и другим фанаткам выпить принесенную им текилу во время антракта. После этого артист, по словам предполагаемой пострадавшей, «яростно отреагировал» на ее отказ заняться сексом.