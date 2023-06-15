В Конгрессе США осудили Кубу за строительство «шпионской базы Китая» на острове

Конгрессмен Сантос внес резолюцию, осуждающую работу «шпионской базы Китая» на Кубе

Член Палаты представителей от Республиканской партии Джордж Сантос внес в Конгресс США совместную резолюцию, которая осуждает «обсуждение и реализацию соглашения о строительстве шпионской базы Коммунистической партии Китая на острове Куба в 90 милях от Соединенных Штатов». «Лента.ру» изучила текст документа.

«По мнению Конгресса, это действие (соглашение о строительстве шпионской базы Китая на Кубе» — прим. «Ленты.ру») рассматривается как враждебное с военной точки зрения и вызывает серьезную обеспокоенность из-за того, что оно может нанести ущерб нашей национальной безопасности», — говорится в тексте совместной резолюции.

При этом в документе уточняется, что «Коммунистическая партия Китая представляет собой величайшую угрозу американскому суверенитету и служит злым целям искоренения свободы во всем мире», а шпионская база, по мнению Конгресса, предназначалось для подслушивания «наших разговоров» и сетей безопасности, а также сбора данных о судоходстве и военных операциях и вмешательства в военные операции.

В связи с этим обе палаты Конгресса вынесли решение о том, что они осуждают подобную деятельность Китая и Кубы.

По решению Палаты представителей (с согласия Сената) Конгресс осуждает Кубу и Коммунистическую партию Китая за обсуждение и реализацию соглашения о строительстве шпионской базы Коммунистической партии Китая на острове Куба, в 90 милях от Соединенных Штатов текст резолюции

11 июня американская газета The Wall Street Journal сообщила, что официальные лица США обвинили Китай в ведении шпионской деятельности на Кубе. Китай, как сообщалось, обвинения в строительстве шпионской базы отрицает. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, в свою очередь, выдумкой Вашингтона, призванной оправдать десятилетнее экономическое эмбарго США против острова.

10 мая конгрессмена Сантоса арестовали по обвинению в мошенничестве, незаконном отмывании денег и даче ложных показаний. Во время судебного заседания в Нью-Йорке Сантос заявил о своей невиновности по 13 пунктам обвинения. После этого его освободили под залог в 500 тысяч долларов. В случае обвинительного приговора члену палаты представителей может грозить до 20 лет тюрьмы.

Дело о краже в бразильском магазине тянется уже 15 лет. 19-летний Сантос с 2008 году выписал два фальшивых чека для покупки вещей в небольшой лавке в пригороде Рио-де-Жанейро. Владелец магазина обратился в полицию, и мужчине было предъявлено уголовное обвинение в хищении.

Более того, в декабре 2022 года газета New York Times опубликовала расследование, в котором указала на нестыковки в биографии Сантоса. Член палаты представителей США подтвердил, что указал неверные данные в резюме о своем происхождении, образовании и трудовой деятельности. Сообщалось, что в связи со вскрывшейся информацией однопартийцы конгрессмена предлагали ему уйти в отставку, однако свой пост он покидать отказался.