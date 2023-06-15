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00:12, 16 июня 2023Мир

Байден нахамил журналисту после вопроса об украинском досье

Президент США Джо Байден назвал тупым вопрос журналиста об украинском досье ФБР

Фото: Yuri Gripas Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globl Look Press

Президент США Джо Байден назвал тупым обращенный к нему вопрос журналиста о подозрениях в коррупции. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что вопрос задал журналист газеты New York Post Стивен Нельсон. Он уточнил у американского лидера, почему в досье информатора Федерального бюро расследований (ФБР) по Украине его называют «Большим парнем». Журналист поинтересовался, почему данный термин применяется постоянно. «Почему вы задаете такой тупой вопрос?» — ответил Байден.

Ранее конфиденциальный источник ФБР рассказал телеканалу, что Джо Байден мог участвовать в схеме взяточничества на пять миллионов долларов с иностранцем в период вице-президентства при администрации Барака Обамы.

В мае палата представителей США запросила у ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой Байдена на посту вице-президента. Политика подозревают в участии в коррупционной схеме с иностранным лицом. 1 июня глава комитета по надзору американской палаты представителей Джеймс Комер сообщил, что ФБР подтвердило существование документов, связанных с предполагаемой взяткой Байдена.

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    Марина Совина
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