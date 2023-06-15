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04:32, 15 июня 2023Наука и техника

Хакеры научились заражать вирусами пиратские версии Windows

BleepingComputer: хакеры научились воровать криптовалюту с помощью Windows

Фото: Mika Baumeister / Unsplash

Злоумышленники начали заражать пиратские версии Windows вирусами, которые занимаются воровством криптовалюты. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

На проблему обратили внимание специалисты Dr. Web. По словам экспертов, неизвестные научились интегрировать в ISO-образы Windows вирусные программы, которые активируются при установке системы. Вредоносное ПО обнаружили в пиратских версиях ОС от Microsoft, доступных на торрент-сайтах.

Специалисты выяснили, что злоумышленники начали прятать вирусы в разделе EFI (Extensible Firmware Interface), который используется при установке Windows. «Поскольку стандартные антивирусные инструменты обычно не сканируют раздел EFI, вредоносное ПО потенциально может обойти защиту», — отметили авторы отчета.

В материале говорится, что после активации программы вирус начинает сканировать системный буфер обмена на наличие адресов криптовалютных кошельков. В случае их обнаружения программа совершит подмену, заменив исходный адрес на подконтрольный злоумышленниками. «Следует избегать загрузки пиратских ОС, потому что они могут быть опасны», — заявили специалисты Dr. Web.

В начале июня специалисты по безопасности рассказали об обнаружении в сети новой вредоносной программы под названием «Терминатор». По словам ее создателя, программа может обойти любую защиту компьютера на Windows.

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    Андрей Ставицкий
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