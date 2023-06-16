Внутренности нового MacBook Air показали на видео

Блогер Max Tech продемонстрировал внутреннее устройство 15-дюймового MacBook Air

Новый ультрабук Apple получил увеличенную батарею и более крупные динамики. Соответствующий ролик с демонстрацией компьютера доступен на YouTube-канале блогера под ником Max Tech.

Энтузиаст получил в распоряжение первый 15-дюймовый ноутбук MacBook Air, который Apple анонсировала 5 июня. Автор разобрал портативный компьютер и заметил, что инженеры компании использовали в устройстве увеличенную батарею. Однако автономность девайса осталась на том же уровне, что и у 13-дюймового MacBook Air, — видимо, это связано с возросшим энергопотреблением.

Также автор показал на видео некоторые другие внутренности компьютера. Max Tech выяснил, что аппарат оснастили большими по размеру динамиками — в связи с этим качество звука улучшилось. Кроме того, блогер обратил внимание на мелкие детали. Например, ему бросилось в глаза, что компоненты ноутбука размещены с помощью клипс новой конструкции.

При этом материнская плата и прочие компоненты 15-дюймового MacBook Air остались прежними. Специалист отметил, что инженеры корпорации просто перенесли их с 13-дюймовой модели 2022 года.

Apple представила новый 15-дюймовый MacBook Air на WWDC 2023 в начале июня. Гаджет оценили минимум в 1299 долларов или около 109 тысяч рублей.