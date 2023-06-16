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22:34, 16 июня 2023Спорт

Стало известно о решении Аршавина покинуть «Зенит»

«РБ Спорт»: Андрей Аршавин с большой долей вероятности покинет «Зенит» 1 июля
Андрей Аршавин

Андрей Аршавин. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Стало известно о решении заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрея Аршавина покинуть клуб. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Эту должность Аршавин занимал с января 2022 года. По информации издания, он с большой долей вероятности уйдет из команды 1 июля.

С 2020 года экс-футболист занимал пост директора департамента по развитию молодежного футбола. До этого он работал в качестве советника генерального директора по молодежному футболу.

Аршавин выступал за сине-бело-голубых с 1999 по 2008 и с 2012 по 2015 годы. В составе клуба он трижды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. Также Аршавин играл за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».

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    Ксения Курашкина
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