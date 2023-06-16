Полиция расследует предъявленное Макгрегору обвинение в изнасиловании

Полиция Майами начала расследование в отношении Макгрегора из-за обвинений в изнасиловании

Полиция Майами начала расследование в отношении ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора из-за предъявленных ему обвинений в изнасиловании. Об этом сообщил офицер полиции Майкл Вега, слова которого приводит журналист Аарон Бронстетер в Twitter.

«На данный момент мы можем подтвердить только то, что специальное подразделение полиции Майами расследует отчет, который был передан 11 июня 2023 года», — заявил Вега. Он отметил, что сейчас никакая дополнительная информация не может быть обнародована.

Адвокат Макгрегора Барбара Ллэйнс назвала обвинения ложными. «Макгрегора не запугать этим», — подчеркнула она.

15 июня издание TMZ сообщило, что Макгрегору предъявили обвинение в изнасиловании женщины во время четвертой игры «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Адвокат потерпевшей заявил, что ирландец совершил действия насильственного характера в мужском туалете.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.