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09:53, 16 июня 2023Спорт

Медведев ответил на вопрос о выступлении под нейтральным флагом

Теннисист Медведев заявил, что просто соблюдает правила, выступая под нейтральным флагом

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о выступлении под нейтральным флагом. Его слова передает Tribuna.com.

Медведев заявил, что просто соблюдает правила, выступая не под российским флагом. «Такие правила, я их полностью понимаю, и потому я просто признателен, что могу продолжать играть таким образом. Так что просто хочу каждый день показывать лучшие качества», — отметил он.

Медведев занимает третью строку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соотечественники Андрей Рублев и Карен Хачанов занимают седьмое и десятое места соответственно. Таким образом, спортсмены установили историческое достижение — в топ-10 оказалось сразу трое представителей России.

ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) не стали полностью отстранять россиян и белорусов. Они продолжают участвовать в турнирах в нейтральном статусе.

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    Дарья Коршунова
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