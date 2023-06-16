Медведев ответил на вопрос о выступлении под нейтральным флагом

Теннисист Медведев заявил, что просто соблюдает правила, выступая под нейтральным флагом

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о выступлении под нейтральным флагом. Его слова передает Tribuna.com.

Медведев заявил, что просто соблюдает правила, выступая не под российским флагом. «Такие правила, я их полностью понимаю, и потому я просто признателен, что могу продолжать играть таким образом. Так что просто хочу каждый день показывать лучшие качества», — отметил он.

Медведев занимает третью строку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соотечественники Андрей Рублев и Карен Хачанов занимают седьмое и десятое места соответственно. Таким образом, спортсмены установили историческое достижение — в топ-10 оказалось сразу трое представителей России.

ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) не стали полностью отстранять россиян и белорусов. Они продолжают участвовать в турнирах в нейтральном статусе.