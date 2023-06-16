Англия разгромила Мальту в квалификации Евро-2024 благодаря автоголу соперника

Сборная Англии разгромила команду Мальты 4:0 в матче квалификации Евро-2024

Сборная Англии по футболу разгромила команду Мальты в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Та-Кали» на Мальте и завершилась со счетом 4:0. На 9-й минуте защитник хозяев Фердинандо Апап оформил автогол. Затем на 28-й минуте голом отметился форвард гостей Трент Александер-Арнольд. Три минуты спустя Гарри Кейн реализовал пенальти. Еще один одиннадцатиметровый успешно пробил Каллум Уилсон в конце второго тайма.

Таким образом, сборная Англии продолжает лидировать в турнирной таблице группы C. Благодаря трем победам команда набрала девять очков. Мальта с тремя поражениями занимает пятое место.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии. В финальном матче команда в серии пенальти обыграла Англию.