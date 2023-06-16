Лавров прокомментировал слова Путина об ударах по F-16 за пределами Украины

Лавров: Россия даст военно-технический ответ в случае использования F-16 в небе Украины

В случае использования западных многоцелевых истребителей F-16 в небе Украины Москва незамедлительно даст военно-технический ответ. Так слова президента России Владимира Путина об ударах по F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных за пределами украинской территории, прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Конечно, [в ответ на эти действия ВСУ] будет <...> военно-технический ответ», — поведал Лавров, добавив, что Россия уже заявила о демарше в Совбезе ООН в связи с возможностью установки на истребителях F-16 боезарядов с тактическим ядерным оружием.

Ранее Путин заявил, что в случае размещения предназначенных Киеву истребителей F-16 за пределами Украины Россия рассмотрит варианты ударов по ним. «Если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть, как нам поражать и где поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас», — пообещал глава государства, отдельно подчеркнув, что это создаст вероятность втягивания НАТО в конфликт России и Украины.